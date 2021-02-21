В Івано-Франківській області поліцейські спільно з медиками, рятувальниками та військовослужбовцями Нацгвардії несуть службу на 16 контрольно-пропускних пунктах для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомили в обласній поліції.

“На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці і медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень в сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам та при необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання людей спрямовуватимуть до медичних закладів”, – йдеться в повідомленні.

5 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:

– Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);

– Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вул. Галицька);

– с. Черніїв (автошлях Т0906);

– с. Делятин, Надвірнянський район (автошлях Н-09);

– с. Яблуниця, Надвірнянський район (автошлях Н-09).

Ще 11 пунктів працюватимуть з 06:00 по 21:00, а саме:

– с. Драгомирчани (автошлях Н-09);

– Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вули. Тисменицька);

– с. Отинія, Коломийсського району (автошлях Н-10);

– с. Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);

– с. Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);

– с. Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);

– с. Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);

– с. Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);

– с. Грохолин ліс, Надвірнянського району (автошлях Н-09);

– с. Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);

– смт. Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).

Крім того, правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину та закликають громадян обмежити пересування і виїжджати лише за крайньої необхідності.

Варто зазначити, що останнім часом в Івано-Франківській області спостерігається складна ситуація з COVID-19. 16 лютого на нараді в президента зазначалося, що в багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць становить понад 90%. Середній же показник зайнятих ліжок в області становив у середньому 73%.

Станом на 20 лютого в області було зафіксовано 738 нових випадків за добу.

Обласна комісія ухвалила рішення про посилення карантинних заходів в регіоні. Зокрема, з 22 по 28 лютого буде заборонено: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (крім роботи на виніс); роботу розважальних закладів (кінотеатрів, театрів, нічних клубів тощо); проведення масових заходів (релігійних, культурних, соціальних, рекламних тощо). Також на в’їздах та виїздах з області планується розгорнути блок-пости.