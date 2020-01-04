Про це повідомляє видання The Verge.
Зазначається, що Apple вже давно пропонує можливість гравірувати текст на деяких продуктах, придбаних через інтернет-магазин компанії. Однак тепер покупці можуть вигравіювати не тільки текст, а й деякі емодзі.
Поки Apple дозволяє гравірувати тільки обмежений набір смайликів. Серед них смайл-кулак, какашка, приведення і деякі інші.
Ось весь доступний набір смайлів:
- В грудні минулого року в США було подано колективний позов проти п’яти найбільших технологічних компаній Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies і Alphabet (дочірня компанія Google). Їх звинувачують в експлуатації дитячої праці.