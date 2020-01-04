Тепер на гаджетах від компанії Apple можна вигравіювати не тільки текст, а й емодзі.

Про це повідомляє видання The Verge.

Зазначається, що Apple вже давно пропонує можливість гравірувати текст на деяких продуктах, придбаних через інтернет-магазин компанії. Однак тепер покупці можуть вигравіювати не тільки текст, а й деякі емодзі.

Поки Apple дозволяє гравірувати тільки обмежений набір смайликів. Серед них смайл-кулак, какашка, приведення і деякі інші.

Ось весь доступний набір смайлів: