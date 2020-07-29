На проїжджій частині біля Ради провалився асфальт: фото

У Києві на проїжджій частині біля Верховної Ради провалився асфальт.

Про це повідомила пресслужба КП “ШЕУ Печерського району”.

Так, у ході чергового огляду вулично-дорожньої мережі району, працівники КП “ШЕУ Печерського району” комунальної корпорації “Київавтодор” виявили руйнування дорожнього покриття, що виникло по причині прориву трубопроводу під проїжджою частиною вул. Михайла Грушевського, 20 .

Зазначається, що . в результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворився провал асфальтобетонного покриття.

Наразі, балансоутримувач інженерних мереж планує ремонтні роботи з ліквідації даної ситуації.