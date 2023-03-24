Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.
“Із цим питанням до нас звернулися аграрії”, — пише Лунін, додаючи, що на Полтавщині стартувала посівна, триває підживлення озимих культур.
Також збільшився світловий день. Робітники виходять рано вранці в поля, тому є потреба змінити проміжок часу, протягом якого заборонено пересування.
За рішенням Ради оборони Полтавської області з 27 березня комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00.
- У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили про скорочення комендантської години у столиці. Найімовірніше, новий режим почне діяти з 26 березня.
- Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко заявив, що відтепер комендантська година в області триватиме з 12-ї ночі до 5-ї ранку.