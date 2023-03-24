У Полтавській області місцева влада заявила про скорочення тривалості комендантської години на прохання аграріїв через старт посівної.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.

“Із цим питанням до нас звернулися аграрії”, — пише Лунін, додаючи, що на Полтавщині стартувала посівна, триває підживлення озимих культур.

Також збільшився світловий день. Робітники виходять рано вранці в поля, тому є потреба змінити проміжок часу, протягом якого заборонено пересування.

За рішенням Ради оборони Полтавської області з 27 березня комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00.