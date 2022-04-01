Про це розповіла волонтерка Оксана Скиталінська.

Волонтерка протягом останніх чотирьох тижнів шукала можливість отримати бронежилети для добровольчого батальйону, який складався з 1500 людей, з яких 200 – щодня в зоні бойових дій. Вона шукала бронежилети і за гроші, і від меценатів, однак вони наразі є найбільш ходовим і дефіцитним товаром. Тому все було марно.

“Останній місяць я щодня настирливо стукаю в багато дверей. Я прошу зберегти життя тим, хто зберігає наші життя. Для кого немає часу для сну та часу на відпочинок. За три останні тижні в моєму лексиконі найчастіше звучало слово “бронежилети”. У різних варіаціях: купити, випросити, пошити, виміняти. Я писала друзям, за кордон, майже всім депутатам, у фонди. Фонди сказали чекати невизначений термін. Немає терміну”, – поділилася Скиталінська.

Тиждень тому нардепка звернулася до народної депутатки від партії “Європейська Солідарність” Вікторії Сюмар. Остання сказала, що на той час усе роздали, однак вона запитає. Через декілька днів вона подала надію.

“Через декілька днів вона написала, що можливо, “щось і буде, потреби великі, у першу чергу все віддають ЗСУ”. Я не могла впустити цю можливість. Наш батальйон – бідний, навіть заправити бусик соляркою, щоб евакуювати людей, непросто. І ми – в зоні бойових дій, ризику та небезпек”, – розповіла волонтерка.

Оксана Скиталінська написала, що сьогодні до військових її добровольчого батальйону особисто заїхав Петро Порошенко. Він привіз 50 дуже якісних бронежилетів 4 класу і дві бочки дизельного пального.

“Мене в той момент не було, командир батальйону передав, що була б я там, хлопці б підняли на руки. Я розплакалась прямо в розмові телефоном. Ці всі люди радіють таким речам. Сьогодні не було конференції з довголіття, і я не слухала Обрі де Ґрея. Замість готелю в безпечному Берліні я сиджу в підземному переході вокзалу, п‘ю безкоштовну каву і їм бутерброд з білого батона з маслом, ковбасою і сиром, що їх роздають волонтери у жовтих футболках”, – поділилася волонтерка.

Вона додала, що усі ці люди хочуть миру. Але задля нього необхідно єднатися, стати монолітом. Кожен із нас зараз повинен працювати на допомогу.