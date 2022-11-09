Республіканці досягли скромних успіхів на проміжних виборах у США, натомість демократи показали кращі результати, ніж очікувалося, оскільки контроль над Сенатом залежав від трьох перегонів. Республіканці все ще можуть здобути більшість у Палаті представників, проте не досягли бажаних результатів ні в Палаті, ні тим більше в Сенаті.

Про це пише Reuters.

Незначна більшість у Палаті представників дозволила б республіканцям протистояти президенту-демократу Джо Байдену протягом наступних двох років перебування на посаді, блокуючи законодавство та запускаючи потенційно політично шкідливі розслідування.

Але, видається, їм не вистачило масштабної перемоги – “червоної хвилі”, якої вони прагнули, оскільки демократи уникли важкої поразки на проміжних виборах, від якої часто страждають чинні президенти будь-якої партії.

Контроль над Сенатом залишався піл питанням, оскільки демократи отримали місце в Пенсільванії, але очікують даних з Невади, Джорджії та Арізони, які можуть визначити остаточний результат. Чергова конкурентна гонка зірвалась на користь республіканців, оскільки дослідження Edison Research прогнозували, що чинний сенатор Рон Джонсон виграє переобрання у Вісконсіні.

Результати показали, що виборці “карають” Байдена за економіку, яка постраждала від різкої інфляції, водночас критикують зусилля республіканців щодо заборони абортів.

Окрім цього, погані показники деяких кандидатів, яких підтримує Дональд Трамп, свідчать про виснаження хаосом, який розпалює колишній президент-республіканець.

Байден назвав вибори у вівторок випробуванням американської демократії в той час, коли сотні кандидатів-республіканців підтримали неправдиві заяви Трампа про те, що президентські вибори 2020 року “були вкрадені” у нього.

Контроль над Сенатом може дати республіканцям можливість блокувати кандидатів Байдена на судові та адміністративні посади. Але в критично важливій для демократів перемозі Джон Феттерман повернув місце в Сенаті США, яке належало республіканцям у Пенсільванії, обійшовши знаменитого хірурга у відставці Мехмета Оза, і підвищивши шанси його партії потрапити в палату.

Перегони в штаті Джорджія, видавалося, виходять на другий тур голосування 6 грудня, оскільки кандидати від Демократичної та Республіканської партії не набрали 50%, необхідних для перемоги.

Білий дім зазнав менших, ніж очікувалося, втрат.

Але демократи також мали свою частку труднощів, оскільки представник Нью-Йорка Шон Патрік Мелоні, голова комітету, відповідального за переобрання демократів Палати представників, визнав, що він програв свою власну гонку.

Основною проблемою, яка турбувала демократів, є стабільно висока річна інфляція, яка на рівні 8,2% є найвищим показником за 40 років.

Виборці в Каліфорнії, Мічигані та Вермонті схвалили проведення референдумів, які закріпили права на аборти в конституціях штатів. Глибоко консервативний Кентуккі, видавалося, був готовий відхилити конституційну поправку, яка б проголосила відсутність права на аборти.

Проміжні вибори у Сполучених Штатах матимуть надзвичайно важливі результати не лише для самої країни, але й для світу.

Результати проміжних виборів визначать, яка з партій США – Демократична чи Республіканська – контролюватиме Конгрес, законодавчий орган Сполучених Штатів.

Демократична партія президента США Джо Байдена на даний час має дуже незначну більшість у Конгресі, що дає їм можливість об’єднуватись та приймати більш прогресивні закони.

У 2022 році усі 435 місць у Палаті представників і 35 зі 100 місць у Сенаті включено до голосування. Крім того, 36 із 50 штатів обирають губернаторів.

Що означають проміжні вибори для американської демократії?

Це перші національні вибори після 2020 року, коли Трамп відмовився визнати поразку і намагався залишитися при владі. Тоді Джо Байден вступив на посаду через два тижні з повідомленням про національну єдність. Проте його бачення того, що кращі «ангели» Америки можуть об’єднати поляризовану країну, не справдилось.

Своєю чергою, Дональд Трамп все ще не визнає, що програв, і поширює брехню про те, що його незаконно усунули від влади, щоб катапультувати очікувану заявку на переобрання. Мільйони американців вірять йому, створюючи активність серед основних прихильників, які могли б повернути Республіканську партію до влади в Конгресі.

Ще одне джерело напруженості виникне під час перегонів, коли здається, що республіканці лідирують за підрахунками голосів, поки великі партії бюлетенів для дострокового та поштового голосування не будуть підраховані одночасно. Трамп використав такий сценарій, щоб поставити під сумнів чесність виборів 2020 року.

Варто зауважити, що раніше дослідники ідентифікували серію російських інформаційних операцій, спрямованих на вплив на американські вибори та, ймовірно, підрив підтримки України у війні з росіянами.