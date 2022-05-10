Про це повідомляє російське видання Meduza.
Світлина з’явилася на екрані під час виконання пісні “Если б не было войны” російською співачкою Зарою.
Варто зауважити, що цю фотографію Бонні й Клайда зробили ще у 1933 році за рік до їхньої загибелі.
“Як символічно, що на російському “Першому каналі” пісню “Если б не было войны” виконували на фоні фотографії Боні й Клайда…Адже Боні й Клайд були грабіжниками та вбивцями — справжні кумири сучасних російських солдатів”, — зазначив ексзаступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Facebook.
Відповідну світлину можна знайти в онлайн галереї, яка присвячена біографії злочинців. Посилання — тут.
ДОВІДКА. Бонні Елізабет Паркер і Клайд Честнат Берров — відомі американські злочинці, які грабували банки та сільські крамниці в США. Вони вбили щонайменше 9 поліціянтів та 4 цивільних. Висвітлення їхніх злочинів американською пресою популяризувало їх серед громадськості, а з часом попкультура й кіноіндустрія романтизувала образ закоханих грабіжників.
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