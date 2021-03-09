Будівельна компанія ТОВ “ПБС”, що міститься в орбіті партнера олігарха Коломойського Олександра Шевченка, на дорожніх підрядах у рамках “Великого будівництва” значно завищувала розцінки на матеріали та роботи.

Про це під час пресконференції розповіла експертка, членкиня волонтерського десанту Міноборони 2014-2016 років Неллі Стельмах.

За її даними, лише на 5 контрактах будівництва доріг на Прикарпатті власники Буковеля завдали імовірних збитків бюджету на суму 374 мільйони гривень.

“Ми дослідили питання монополізації закупівель в Івано-Франківській області та побачили, що частина компанії ТОВ “ПБС” в договорах закупівель Івано-Франківської області виросла у грошах майже у шість, а у відсотковому відношенні втроє. Якщо ми бачимо, що у 2018 році приблизно 9% грошей від загальної суми закупівель отримувала компанія “ПБС”, у 2019 році це було вже 22%. Але кричуща ситуація в нас у 2020 році, коли компанія “ПБС” отримала більш ніж 34% коштів публічних договорів. Це те, що відбито в системі Прозоро”, – говорить експертка.

Зокрема, загальний бюджет закупівель через систему Прозоро становив 18 млрд гривень. 6,2 млрд отримала компанія “ПБС”. Крім того, ця компанія отримала першу позицію ще в деяких регіонах, включно із Закарпатською областю. У цьому регіоні минулого року “ПБС” отримала приблизно 19% суми контрактів від загальної суми закупівель.

Також експертка додала, що ціни на матеріальні ресурси у сфері будівництва доріг у порівнянні з минулим роком майже не зросли, а за деякими позиціями навіть впали.

“Але якщо ми порівняємо контракти, які вказані у системі Прозоро 2019 і 2020 років, ми бачимо, що деякі позиції виросли у два з половиною – три рази. Якщо ми порівнюємо договір 2019 року і договір 2020 року, ми бачимо, що дорожні знаки виросли від 2 до 2,5 раза, а щити опалубки майже у 3 рази. Такий ріст цін, якщо помножити на об’єми контрактів у 2020 році, лише на цьому контракті – це 18 мільйонів гривень. Якби наша держава купувала за цих 18 мільйонів гривень кисневі концентратори, які дуже потрібні Івано-Франківській області, ми могли б купити десь 600 концентраторів”, – наголосила експертка.

Вона також зауважила, що середня вартість поточного середнього ремонту кілометра доріг в Україні у 2020 році склала 11 мільйонів 193 тисячі гривень.

“ Якщо ми візьмемо контракти “ПБС” в Івано-Франківській області та побачимо середньозважену ціну, то ціна компанії “ПБС” більша на 1 мільйон і майже 200 тисяч. Тобто середньозважена ціна кілометра становить 12 мільйонів 296 тисяч. А таких кілометрів більш ніж 300”, – говорить пані Стельмах.

Народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Марія Іонова наголосила, що згадана компанія пов’язана з Ігорем Коломойським.

“Коломойського у США вважають наймасштабнішим корупціонером, який за підтвердженими даними вивів з України 5,5 мільярда доларів. Це політичний партнер президента Зеленського. Це сигнал США не Коломойському, тому що ці процедури вже тривають понад рік, але це вже сигнал Зеленському, чи він далі буде покривати партнера-олігарха, ці всі масштабні корупційні складові, які стосуються різних державних сфер”, – говорить Іонова.

Депутат Київради від “Європейської Солідарності”, учасник війни з Росією Олександр Погребиський зазначив, що усі ці дані будуть передані правоохоронним органам для розслідування.

“Ви побачили сьогодні приклад на 5 договорах, які ми дослідили. Ці дослідження продовжаться і надалі. Зараз Шевченко, який є партнером Коломойського, йде по 87 виборчому округу і теж балотується у ВРУ. Якщо такі люди будуть ставати депутатами ВРУ, то тоді у мене як учасника війни, ветерана питання, за що ми тоді воюємо. Чи не за безпеку і життя наших громадян? Якщо брати приклад, який ми навели сьогодні, точно не за безпеку”, – додав Погребиський.