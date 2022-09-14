Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківської станиці братства ОУН-УПА.

Катерина Данів народилася у селі Труханів, яке розташоване у нині Львівській області. У неї була робітнича багатодітна родина та вона закінчила місцеву сільську школу.

У 1936 році майбутня підпільниця переїхала до Польщі на заробітки до своєї сестри. Через три роки вступила у Варшавський гурток ОУН, а у 1941 році переїхала до Львова.

Жінка працювала у Стрию машиністкою окружного провідника ОУН (б). “Зелена” виготовляла листівки, вела архів проводу та переносила естафети. Крім того, вона закінчила курси садівників та агрономічну школу при монастирі сестер ЧСВВ у селі Підмихайлівці (нині Івано-Франківська область).

Катерина Данів вела діяльність у підпіллі Української народної самооборони з 1943 року, а пізніше у лавах Української повстанської армії. У 1944 році вона очолювала мережу Українського Червоного Хреста, оскільки закінчила медичні курси. Ще через рік вона пройшла додаткові хірургічні курси. Пізніше Катерина Данів-Гаврилів організовувала медичні курси у сотні УПА Вікторія.

Підпільниця планувала одружилася із районним провідником Жидачівщини Іваном Федівим, у якого були псевдоніми “Іскра” та “Роман”, але він загинув у день весілля 11 березня 1945. На початку 1947 року переїхала у Сколівський район, проте їй доводилося часто змінювати місце проживання через ризики арешту. Вона вийшла заміж за сільського учителя Михайла Гавриліва у 1950 році.