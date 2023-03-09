Сьогодні, 9 березня, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територй України перерахувало ще 18,8 млн гривень тим, хто був чи досі перебуває в російському полоні.

Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

Як повідомляється, Мінреінтеграції спрямувало 12,3 млн гривень на банківські рахунки осіб, звільнених з російського полону. Ще 6,5 млн гривень надійшло сім’ям незаконно утримуваних РФ українських громадян.

Зазначено, що таким чином, державну грошову допомогу по 100 тис. гривень отримали ще 123 звільнених з полону. А також – 65 родин військовополонених. Факти позбавлення свободи цих осіб внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна комісія при Мінреінтеграції.

Крім того наголошено, що у січні-лютому цього року Мінреінтеграції перерахувало по 100 тис. гривень державної допомоги 103 звільненим з полону.

Варто нагадати, що 7 березня, у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 130 українських захисників.

Серед них – 87 захисників Маріуполя, зкорема 71 – із “Азовсталі”. Більшість звільнених – 87 осіб – потрапили у полон у Маріуполі, зокрема, були евакуйовані з “Азовсталі”. Решта врятованих українців воювали на Донецькому (в районі Бахмута та Соледара) та Луганському напрямках.

Серед звільнених – 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонники, 21 воїна Військово-морських сил України, восьмеро “тероборонівців” та вісім представників Державної спеціальної служби транспорту.