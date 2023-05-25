25 травня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас взяв участь у дистанційній зустрічі у форматі Рамштайн, де презентував новий пакет військової допомоги Україні. Військова підтримка України Литвою незабаром досягне 465 млн євро.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони Литви

Міністр наголосив, що підтримка України – це інвестиція у власну стійкість Литви, стримування та захист.

Лише перемога України допоможе відновити мир і стабільність на євроатлантичному просторі”, – зазначив він, акцентувавши, що Литва й надалі буде послідовною і підтримуватиме Україну до перемоги.

Анушаускас зауважив, що новий пакет допомоги для України міститиме антидронові системи, боєприпаси, сухі пайки та іншу підтримку.

Під час зустрічі литовський міністр також наголосив на важливості підготовки українських військових, зазначивши, що Литва значно збільшила обсяги навчань та кількість закріплених інструкторів.

Цьогорічна військова підтримка Литви, окрім підготовки армійців, міститиме передане військове обладнання та техніки, лікування та реабілітації військовослужбовців, а також внески до міжнародних фондів.

Зауважимо, литовські інструктори вже підготували понад 1000 українських військових і підготують ще щонайменше 1000 до кінця 2023 року.

25 травня відбулась 12-та зустріч у форматі “Рамштайн”, на якій глави оборонних відомств країни запевнили Україну у подальшій посиленій підтримці. Зокрема міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що союзники сконцентруються на зміцненні протиповітряної оборони України. Країни-партнери також погодили новий пакет озброєння для України.

Також стало відомо, що Фінляндія спорядить Україні 16-й оборонний пакет допомоги вартістю у понад 100 мільйонів євро, повідомляє міністерство оборони країни.