Про це повідомили в пресслужбі ОАСК.
Зазначається, що позов народний депутат Антон Поляков подав проти спікера парламенту Дмитра Разумкова та голови фінансового комітету Верховної ради Данила Гетьманцева.
“Позивач просить суд визнати протиправними дії голови ВРУ Дмитра Разумкова за неналежну організацію проведення позачергового пленарного засідання ВРУ дев’ятого скликання та порушення положень Регламенту при розгляді і ухваленні в першому читанні і за основу проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань функціонування банківської системи (№2571-д)”, – йдеться в повідомленні.
Поляков також вимагає визнати протиправними дії Гетьманцева під час засідання фінансового комітету 30 березня в частині включення, розгляду та прийняття банківського законопроєкту.
Судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
- 13 травня, Верховна Рада України ухвалилав другому читанні і в цілому законопроєкт про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам (“антиколомойський закон”). За документ проголосували 270 народних депутатів.
- Згодом стало відомо, що у Раді заблокували підписання закону про банки. Відповідний проєкт постанови подав нардеп Антон Поляков.