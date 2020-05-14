В Окружний адміністративний суд Києва подали позов з вимогою визнати незаконність ухвалення так званого "антиколомойского закону".

Про це повідомили в пресслужбі ОАСК.

Зазначається, що позов народний депутат Антон Поляков подав проти спікера парламенту Дмитра Разумкова та голови фінансового комітету Верховної ради Данила Гетьманцева.

“Позивач просить суд визнати протиправними дії голови ВРУ Дмитра Разумкова за неналежну організацію проведення позачергового пленарного засідання ВРУ дев’ятого скликання та порушення положень Регламенту при розгляді і ухваленні в першому читанні і за основу проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань функціонування банківської системи (№2571-д)”, – йдеться в повідомленні.

Поляков також вимагає визнати протиправними дії Гетьманцева під час засідання фінансового комітету 30 березня в частині включення, розгляду та прийняття банківського законопроєкту.

Судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.