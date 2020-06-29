У Росії проходить голосування за нові конституційні поправки, серед яких є та, яка дозволить обнулити терміни Володимира Путіна. У самому бюлетені значиться лише одне питання і в ньому філологи знайшли помилку.

Про це повідомляє РБК.

Про помилку повідомила кандидат філологічних наук, співробітник Інституту російської мови імені В.В. Виноградова Російської академії наук Ольга Сіверська.

За словами Сіверської, в формулюванні питання: “Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?” використаний неправильний відмінок.

“Якщо ми наполягаємо на “изменениях”, то тільки “в Конституции”, – зазначила Сіверська. За її словами, ті, хто складали бюлетень ,пропустили слово “і вирішили, що і так зійде”. Вона вказала, що потрібно було б написати: “Что вы думаете об изменениях, вносимых в Конституцию?”.

Завідувач відділом Інституту російської мови РАН Анатолій Баранов сказав РБК, що в формулюванні є стилістична неточність. “Це моя думка, я не можу говорити від імені всієї установи. Я вже сказав, що мені здається, що це стилістична неточність, яка пов’язана з неправильною передачею сенсу. Формулювання “в Конституцию” передбачає, що ці поправки наче окремо від Конституції, я думаю, що коректніше було б формулювання “в Конституции”, – зазначив він.

“Изменения в Конституцию”, “поправки в закон” — це природне скорочення від “внесение изменений в Конституцию”, “внести поправки в закон”; так говорять ті, хто має справу з законотворчим процесом, це їх професійний жаргон. Я б написав саме “внесение изменений в Конституцию”, але, мабуть, ті, хто складав питання для бюлетеня, навіть не помітили, що звичне їм коротке формулювання відрізняється від прийнятого в російській літературній мові”, – заявив доцент РДГУ Олександр Піперскі.

Варто зазначити, що в даному бюлетені за правилами і нормам російської мови замість “в Конституцию” має бути “к Конституции”.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, не вважає, що ця помилка “має стосунок до легітимності голосування і, головне, до чистоти голосування”.

“З точки зору філологічної чистоти є сенс ознайомитися з думкою цього інституту, що ми робимо”, – запевнив Пєсков.