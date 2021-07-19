На референдумі серед тих, хто визначився з геополітичним вибором, більшість українців проголосувала б за вступ до НАТО і Євросоюзу.

Про це говорять дані опитування, проведеного в червні Київським міжнародним інститутом соціології.

Станом на червень 2021 року, вступ України до Європейського Cоюзу підтримують близько половини населення країни: відповідаючи на запитання, як би вони вчинили, якби у цей час відбувався референдум з питання, чи вступати Україні до Європейського Союзу, 52% опитаних вказали, що вони проголосували би за вступ України до ЄС, 19% – проти, і 29% – не визначилися, або не брали би участі у голосуванні.

Якщо припустити, що ті, хто не визначився, не стали би брати участі в голосуванні на референдумі щодо вступу до ЄС, участь у голосуванні взяли би 71% усіх, хто має право голосувати та проживає на територіях, що контролюються владою України, і подані голоси розподілилися б таким чином (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів референдуму, якби він проводився у червні 2021 року): за вступ до ЄС – 73% голосів, проти – 27%.

Готовність жителів України проголосувати за вступ до Європейського Союзу протягом останніх років лишається відносно сталою: близько половини населення висловлюють готовність проголосувати за вступ України до ЄС, близько чверті – проти вступу.

Як і раніше, ставлення до питання вступу України до ЄС помітно відрізняється залежно від регіону: найбільшою мірою вступ до ЄС підтримують жителі західних (готові проголосувати за вступ до ЄС 70% жителів регіону) та центральних (58%) областей, меншою мірою – жителі південних (39%) та східних (29%) областей України.

Водночас, гендиректор КМІС Володимир Паніотто зазначає, що в 2021 році опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю, а в попередні роки – методом особистого інтерв’ю, і це могло вплинути на різницю в результатах.

“Тому зниження відсотка противників ЄС і НАТО є скоріше гіпотезою, ніж доведеним фактом”, – зазначив Паніотто.

Опитування проводилося з 8 до 9 червня 2021 року методом телефонного інтерв’ю серед населення України від 18 років і старше, крім тимчасово окупованих територій. Опитано 2007 осіб, похибка щонайбільше 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% для показників, близьких до 10%.