У Швейцарії виборці відхилили ключові заходи зі зміни клімату в ході всенародного голосування.

Про це повідомляє британський телеканал BBC.

Референдум показав, що виборці різко відкинули плани уряду ввести податок на пальне для автомобілів і на авіаквитки.

Ці заходи покликані допомогти Швейцарії в досягненні цілей Паризької угоди про зміну клімату.

Багато виборців, схоже, стурбовані впливом кліматичних обмежень на економіку, оскільки країна намагається оговтатися від COVID-19.

Противники також вказали, що Швейцарія несе відповідальність тільки за 0,1% світових викидів, і висловили сумніви в тому, що така політика допоможе навколишньому середовищу.

За швейцарською системою прямої демократії голосу, громадяни проголосували 51% – “проти” і 49% “за”.

Крім того, у Швеції відхилили пропозицію заборонити хімічні пестициди протягом 10 років. Імпортні харчові продукти, вироблені з використанням таких пестицидів, також повинні бути заборонені.