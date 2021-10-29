З держбюджету пішло понад 30 млн гривень на рекламування російськомовного державного телеканалу "Дом", який мав мовити на окупованих територіях.

Про це повідомляє видання “Детектор медіа”.

У серпні 2021 року в містах України з’явилась реклама телеканалу “Дом” з написом “Хочеш знати правду? Дивись телеканал “Дом”.

Напередодні цього президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу “Дом” заявив, що ме — медіа для переселенців, відповідно, має мовити по всій території України.

Така реклама попри те, що канал позиціювали як спрямований на мовлення на окупованих територіях, була розміщена у багатьох містах України, далеких від Донецької та Луганської областей. Її вартість сягає десятків мільйонів гривень.

Під логотипом “Дом” мовить державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України”. Воно ж проводить закупівлі на потреби двох каналів — “Дома” і каналу іномовлення UATV.

За 2021 рік це підприємство витратило на рекламні послуги в Prozorro понад 31 мільйон гривень. Реклама суспільного мовника коштувала майже в 1000 разів менше.

Щонайменше 30,3 млн гривень пішли на просування “Дом”. Це і зовнішня реклама (щити, екрани, сітілайти), і реклама в мережі (банери, відео), і повідомлення на радіо.

Чимало закупівель було допороговими — їхня вартість була менш як 50 тисяч гривень і ДП не було зобов’язане публікувати договір. Це могли були реклами певної програми в журналах чи закупівля послуг з просування контенту в соцмережах.

Хто заробив на рекламі?

Зовнішню рекламу каналу на три місяці за 19 мільйонів гривень замовили в усіх обласних центрах. Водночас просування у сусідніх з тимчасово окупованими територіями в Донецький, Луганській і Херсонській областях обійшлося бюджету в менш як 300 тисяч гривень.

Розміщення на щитах у травні та вересні купували за 150 тисяч гривень на торгах. Переможцями стали “Рубі Консалтинг” та “Зе Медіа”. Остання також була дотичною до проведення “опитування Зеленського”.

Підряди на всі 19 млн гривень отримала ТОВ “Лайт Коммунікейшн”. Особливо багато підрядів було отримано за переговорною процедурою, запровадженою напередодні святкування Дня Незалежності, зауважують в “ДМ”.

“Закупівлі для просування саме каналу “Дом” відбувалися без конкуренції: не через аукціони, а за переговорною процедурою. Зазвичай, якщо очікувана вартість закупівлі становить понад 200 тисяч гривень, її треба проводити як аукціони в Prozorro. Однак цього літа Верховна Рада дозволила деяким державним установам та підприємствам купувати необхідне для святкування тридцятої річниці незалежності України за переговорними процедурами. Перелік таких замовників і заходів, для яких не треба проводити тендери, затвердив Кабмін. До них увійшло і ДП “Мультимедійна платформа іномовлення України”, — нагадали в “ДМ”.

Так на 16 договорів на 35 млн гривень припало 7 угод на 32 млн гривень, укладених саме у такий спосіб, себто, без торгів.

В разі використання переговорної процедури замовник має надати обґрунтування для цього. Журналісти виявили, що в усіх своїх закупівлях замовник пов’язує їх зі проведенням “Кримської платформи”. Утім згадок про неї в розміщених рекламних матеріалах немає, як і згадок про окуповані території чи переселенців.

Зовнішня реклама телеканалу “Дом” стало найбільшим держзамовленням “Лайт Коммунікейшн” цього року. Друге — документальний серіал про відзначення тридцятої річниці незалежності України. За ролики та документальний фільм на 26 хвилин компанія отримає 9,8 млн гривень.

Згідно з даними з відкритих реєстрів, засновниками компанії є Віталій Шаповаленко і Євген Високовський (директор).

Високовський також володіє київським ТОВ “Рекламне агентство “АВ Медіа ООН”. Також має частку у ТОВ “Вікторія Яхт Тревел”.

Крім цього, гроші за рекламні послуги отримали:

ТОВ “Медіа Хаб”, 5,27 млн гривень (створення та поширення інформаційних продуктів у ЗМІ)

5,27 млн гривень (створення та поширення інформаційних продуктів у ЗМІ) фізична особа-підприємець Алєся Олегівна Штогрін, 3,45 млн гривень (розміщення банерної реклами);

3,45 млн гривень (розміщення банерної реклами); фізична особа-підприємець Аліна Ігорівна Бєднова, 2,55 млн гривень (розміщення відеореклами).

Як це коментує “Дом”?

Генеральна директорка каналу Юлія Островська зазначила, що внутрішньо переміщеними особами вважається майже 1,5 млн осіб.

“Телеканал “Дом” не сегментує контент за територіальним принципом, тому цільова аудиторія телеканалу “Дом” широко розгалужена на всій території України. Відповідно до вищевказаних відомостей на всій території України є люди, для яких важливо бути в єдиному інформаційному полі, знати про те що відбуваються на тимчасово окупованих територіях України, отримувати оперативну, об’єктивну та повну інформацію”, — пише вона.

Островська також називає “Дом” “всеукраїнським російськомовним державним телеканалом”.

Пояснюючи обставини такої широкої рекламної компанії та її прив’язки до святкування тридцятої річниці проголошення незалежності генеральна директорка телеканалу заявила, що “Дом” взяв на себе місію артикуляції державної стратегії у сфері реінтеграції. Це, мовляв, стало ще більш актуальним напередодні річниці проголошення незалежності.

“Фактично, діяльність телеканалу “Дом” доповнює загальнодержавну інформаційну кампанію, спрямовану на підтримку тематики тимчасово окупованих територій та у межах своїх можливостей виконує спільну мету разом з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України”, — йдеться в листі.