Заміна дверей, прибирання битого скла, видалення графіті, а також забезпечення безпеки Капітолію США після штурму 6 січня обійдуться більше 30 мільйонів доларів.

Про це повідомляє телеканал CBS News з посиланням на архітектора Капітолію Бретта Блентон.

“Статуї, фрески, автентичні лавки і оригінальні віконниці – все постраждали в тій чи іншій мірі, в першу чергу через відкладення перцевого балончика і залишків хімічних реагентів і вогнегасників. Це пошкодження наших дорогоцінних творів мистецтва і статуй потребують кваліфікованої очищення та консервації”, – заявив Бретт Блентон на слуханнях Комітету з асигнувань Палати представників.

Законодавці Палати представників вже затвердили 30 мільйонів доларів на покриття витрат, описаних Блентон. Також гроші підуть на фінансування огорожі по периметру, яке було встановлено раніше. Блентон сказав, що, ймовірно, буде потрібно більше грошей, особливо якщо буде потрібно продовжити контракти на огорожу після 31 березня. Він також просить провести комплексну оцінку безпеки на території всього кампусу.

Учасники заворушень заполонили коридори і офіси, в яких знаходилися 219 творів мистецтва та інші предмети з колекції Капітолію.

Бунтівники пошкодили вісім мармурових і гранітних бюстів колишніх ораторів Палати представників і відомих особистостей, а також портрети Джеймса Медісона і Джона Квінсі Адамса і статую Томаса Джефферсона. На статуях залишилися жовті плями від реагентів з вогнегасника, які можуть пошкодити мармур. Куратор Палати Фарара Елліот попросив у законодавців додатково 25 000 доларів на терміновий ремонт і консервації пошкоджених предметів.

Фарара також похвалив співробітників Палати за “порятунок інших об’єктів”. “Швидко вдалося знайти срібну чорнильницю Палати 1819 роки, найстаріший об’єкт в Палаті. Сержант з Збройового персоналу швидко виніс церемоніальний жезл”, – сказав Фарара.