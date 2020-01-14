Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що на репатріацію тіл загиблих в результаті авіакатастрофи в Тегерані (Іран) можуть піти місяці.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Global News.

Трюдо зазначив, що Канада робить все можливе для того, щоб повернути на батьківщину тіла загиблих, але у випадку переговорів з Іраном, мова йде про тижні, або навіть про місяці.

“Це одне з найголовніших питань, яке мені задавали сім’ї загиблих. Для багатьох з них це пов’язано з питаннями релігії – поховати своїх рідних якомога швидше. На жаль, в подібних ситуаціях ми можемо говорити про тижні і навіть місяці”, – сказав Трюдо .

Він нагадав, що під час авіакатастрофи загинули 57 громадян країни.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.