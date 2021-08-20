Про це повідомляють #Букви.

18 серпня у мережі з’явилося відео, на якому військові під час репетиції параду до Дня Незалежності хором співають пісню “Путін – х*йло”. Автентичність відео одразу піддали сумніву в соцмережах, однак воно виявилося справжнім.

У п’ятницю, 20 серпня, в Києві триває вже друга репетиція військового параду до Дня Незалежності України.

Українські військовослужбовці повторно виконали кричалку на київському Хрещатику.

Депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський  також опублікував відео, на якому можна побачити виконання кричалки:

На “пісню” у виконанні українських воїнів вже зреагували російські пропагандисти. На фінансованому урядом РФ пропагандистському телеканалі “Россия 24” продемонстрували відповідний ролик із репетиції параду в центрі Києва.

  • Нагадаємо, раніше ветерана АТО Сергія Величка (Чілі), який є автором кричалки “Путін х***о” взяли під варту на 60 днів.
  • Лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький у коментарі #Буквам зазначив, що справа, у якій проводилися обшуки СБУ, начебто базується на заявах декількох бізнесменів, які пов’язані в Харкові з кримінальними кланами. Білецький назвав обшуки у справі повністю сфабрикованою історією, а також заявив про “політичний тиск на рух і ветеранів з боку Зеленського”.