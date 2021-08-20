Українські військові на репетиції параду до Дня Незалежності вдруге заспівали кричалку "Путін х***о".

Про це повідомляють #Букви.

18 серпня у мережі з’явилося відео, на якому військові під час репетиції параду до Дня Незалежності хором співають пісню “Путін – х*йло”. Автентичність відео одразу піддали сумніву в соцмережах, однак воно виявилося справжнім.

У п’ятницю, 20 серпня, в Києві триває вже друга репетиція військового параду до Дня Незалежності України.

Українські військовослужбовці повторно виконали кричалку на київському Хрещатику.

Путін х*йло 2.0 Сьогодні в Києві проходить друга репетиція параду з нагоди 30-річниці Дня незалежності. Військові вирішили розвінчати усі міфи з приводу фейковості відео з першої репетиції, де співали пісню про Путіна. Просто цікаво, а це буде в офіційній частині параду?🤔 pic.twitter.com/qPpzB0wRZJ — Букви (@Bykvu) August 20, 2021

Депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський також опублікував відео, на якому можна побачити виконання кричалки:

На “пісню” у виконанні українських воїнів вже зреагували російські пропагандисти. На фінансованому урядом РФ пропагандистському телеканалі “Россия 24” продемонстрували відповідний ролик із репетиції параду в центрі Києва.