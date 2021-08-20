Про це повідомляють #Букви.
18 серпня у мережі з’явилося відео, на якому військові під час репетиції параду до Дня Незалежності хором співають пісню “Путін – х*йло”. Автентичність відео одразу піддали сумніву в соцмережах, однак воно виявилося справжнім.
У п’ятницю, 20 серпня, в Києві триває вже друга репетиція військового параду до Дня Незалежності України.
Українські військовослужбовці повторно виконали кричалку на київському Хрещатику.
Путін х*йло 2.0
Сьогодні в Києві проходить друга репетиція параду з нагоди 30-річниці Дня незалежності.
Військові вирішили розвінчати усі міфи з приводу фейковості відео з першої репетиції, де співали пісню про Путіна.
Просто цікаво, а це буде в офіційній частині параду?🤔 pic.twitter.com/qPpzB0wRZJ
— Букви (@Bykvu) August 20, 2021
Депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський також опублікував відео, на якому можна побачити виконання кричалки:
На “пісню” у виконанні українських воїнів вже зреагували російські пропагандисти. На фінансованому урядом РФ пропагандистському телеканалі “Россия 24” продемонстрували відповідний ролик із репетиції параду в центрі Києва.
- Нагадаємо, раніше ветерана АТО Сергія Величка (Чілі), який є автором кричалки “Путін х***о” взяли під варту на 60 днів.
- Лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький у коментарі #Буквам зазначив, що справа, у якій проводилися обшуки СБУ, начебто базується на заявах декількох бізнесменів, які пов’язані в Харкові з кримінальними кланами. Білецький назвав обшуки у справі повністю сфабрикованою історією, а також заявив про “політичний тиск на рух і ветеранів з боку Зеленського”.