Роботи з реставрації київського костелу Святого Миколая, який постраждав після пожежі, розпочнуться не раніше жовтня. На реставрацію вже зібрали 15 млн гривень.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики (МКІП).

14 вересня відбулося перше засідання робочої групи з питань громадського контролю за перебігом виконання аварійно-відновлювальних робіт у Костелі Святого Миколая, до якої також увійшли представники бізнесу та громадськості.

За підсумками засідання стало відомо, що роботи в костелі мають розпочатися в середині жовтня.

“Наразі костел має попередній висновок ДСНС. На черзі — висновок Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Після того буде проведено експертизу аварійного стану, що стане підставою для складання проєктно-кошторисної документації”, — зазначив міністр Олександр Ткаченко.

Як сповіщалося, за попередньою оцінкою, для реставрації костелу Святого Миколая потрібно щонайменше 75 мільйонів гривень.

Наразі на рахунок Національного будинку органної та камерної музики України надійшло 15,7 млн грн на реставрацію костелу, про що свідчать дані на сайті ініціативи зі збору коштів для реставрації.