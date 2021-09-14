Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики (МКІП).
14 вересня відбулося перше засідання робочої групи з питань громадського контролю за перебігом виконання аварійно-відновлювальних робіт у Костелі Святого Миколая, до якої також увійшли представники бізнесу та громадськості.
“Наразі костел має попередній висновок ДСНС. На черзі — висновок Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Після того буде проведено експертизу аварійного стану, що стане підставою для складання проєктно-кошторисної документації”, — зазначив міністр Олександр Ткаченко.
Як сповіщалося, за попередньою оцінкою, для реставрації костелу Святого Миколая потрібно щонайменше 75 мільйонів гривень.
Наразі на рахунок Національного будинку органної та камерної музики України надійшло 15,7 млн грн на реставрацію костелу, про що свідчать дані на сайті ініціативи зі збору коштів для реставрації.
- Нагадаємо, 3 вересня сталася пожежа у 100-річному костелі Святого Миколая в Києві. Вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення храму, що було історичною цінністю. Також через пожежу було пошкоджено орган.