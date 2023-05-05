У німецькому концерні Rheinmetall заявили, що планують виробляти до 600 тисяч артилерійських боєприпасів на рік, надаючи значну кількість із них Україні.

Про це сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв’ю Handelsblatt.

Зараз Rheinmetall є найбільшим західним виробником боєприпасів, що продукує 450 тисяч снарядів щороку.

За словами Паппергера, концерн може розширити своє виробництво до 600 – 700 тисяч артилерійських снарядів на рік.

Також він зауважив, що ймовірне розширення виробництва снарядів триватиме певний час. Його вартість Паппергер оцінив у 200– 250 мільйонів євро.