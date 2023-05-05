Про це сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв’ю Handelsblatt.
Зараз Rheinmetall є найбільшим західним виробником боєприпасів, що продукує 450 тисяч снарядів щороку.
За словами Паппергера, концерн може розширити своє виробництво до 600 – 700 тисяч артилерійських снарядів на рік.
Також він зауважив, що ймовірне розширення виробництва снарядів триватиме певний час. Його вартість Паппергер оцінив у 200– 250 мільйонів євро.
- 1 травня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна може розраховувати на отримання боєприпасів для самохідних артилерійських установок Gepard з Німеччини вже з серпня.
- Після тижнів переговорів посли ЄС нарешті узгодили деталі угоди на 1 мільярд євро щодо закупівлі вкрай необхідних Україні боєприпасів.
- 3 травня Єврокомісія повідомила, що Європейський Союз нарощує виробництво боєприпасів і ракет, щоб допомогти поповнити запаси в Україні та ЄС.