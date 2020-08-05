Про це повідомляє англомовна газета ОАЕ Khaleej Times.
У новій промисловій зоні емірату, де розташований великий ринок фруктів та овочів, увечері середи спалахнула масштабна пожежа.
What's going on middle east #Ajman pic.twitter.com/E93k1HugNl
— M Hossain (@KMM_Hossain) August 5, 2020
Місцева влада закликала автомобілістів обирати альтернативні маршрути, що оминають ринок, та оточила його.
На місці працюють рятувальними. За даними джерел Khaleej Times, осередком вогню є кілька магазинів, розташованих на ринку.
DEVELOPING: Large fire has broken out in #Ajman market, UAE. pic.twitter.com/Z99X7Z7aex
— Global Report (@GlobalReportint) August 5, 2020
До ліквідації пожежі залучили чотири центри цивільної оборони.
Відеозаписи очевидців, опубліковані в соцмережах, демонструють, що великі стовпи густого чорного диму видно у різних кутах міста. Вже пошкоджено значну частину ринку.
#Ajman pic.twitter.com/VkBQA1SSfK
— Eduardo Haro Párraga (@Yerbatero5781) August 5, 2020
#Ajman market in UAE pic.twitter.com/4mIrDTacUq
— News Jockey (@jockey_news) August 5, 2020
#ULTIMAHORA Se produjo un gran incendio en el mercado #Ajman, ubicado en los Emiratos Árabes Unidos #UAE pic.twitter.com/OMe13SbIWg
— AH🕒RA (en 🏡) (@AhoraNoticiasMX) August 5, 2020
Оновлено (22:00):
За три години після початку пожежі вогонь було локалізовано. Вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі. До робот було залучено пожежників зі станцій цивільної оборони в Дубаї, Шарджі та Умм Аль Кувейні. Інформації про постраждалих та збитки все ще немає.
- У вівторок, 4 серпня, у Бейруті, столиці Лівану, поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
- Влада оцінює збиток через вибух у порту столиці у 3-5 мільярдів доларів. Понад 300 тисяч осіб залишилися без житла.
- Кількість жертв масштабного вибуху в ліванській столиці Бейруті зросла до 113 осіб.