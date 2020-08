Про це повідомляє англомовна газета ОАЕ Khaleej Times.

У новій промисловій зоні емірату, де розташований великий ринок фруктів та овочів, увечері середи спалахнула масштабна пожежа.

What's going on middle east #Ajman pic.twitter.com/E93k1HugNl

Місцева влада закликала автомобілістів обирати альтернативні маршрути, що оминають ринок, та оточила його.

На місці працюють рятувальними. За даними джерел Khaleej Times, осередком вогню є кілька магазинів, розташованих на ринку.

DEVELOPING: Large fire has broken out in #Ajman market, UAE. pic.twitter.com/Z99X7Z7aex

— Global Report (@GlobalReportint) August 5, 2020