На ринку фруктів та овочів в Аджмані (найменший емірат, що входить до складу Об'єднаних Арабських Еміратів) спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє англомовна газета ОАЕ Khaleej Times.

У новій промисловій зоні емірату, де розташований великий ринок фруктів та овочів, увечері середи спалахнула масштабна пожежа.

Місцева влада закликала автомобілістів обирати альтернативні маршрути, що оминають ринок, та оточила його.

На місці працюють рятувальними. За даними джерел Khaleej Times, осередком вогню є кілька магазинів, розташованих на ринку.

DEVELOPING: Large fire has broken out in #Ajman market, UAE. pic.twitter.com/Z99X7Z7aex — Global Report (@GlobalReportint) August 5, 2020

До ліквідації пожежі залучили чотири центри цивільної оборони.

Відеозаписи очевидців, опубліковані в соцмережах, демонструють, що великі стовпи густого чорного диму видно у різних кутах міста. Вже пошкоджено значну частину ринку.

#ULTIMAHORA Se produjo un gran incendio en el mercado #Ajman, ubicado en los Emiratos Árabes Unidos #UAE pic.twitter.com/OMe13SbIWg — AH🕒RA (en 🏡) (@AhoraNoticiasMX) August 5, 2020

Оновлено (22:00):

За три години після початку пожежі вогонь було локалізовано. Вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі. До робот було залучено пожежників зі станцій цивільної оборони в Дубаї, Шарджі та Умм Аль Кувейні. Інформації про постраждалих та збитки все ще немає.