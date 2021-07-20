На заводі "РівнеАзот" відбулась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Внаслідок витоку газу утворилася хмара жовто-оранжевого кольору, яка рушила в бік обласного центру та його північних околиць.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

“Сьогодні, 20 липня, до ДСНС надійшла інформація що у м. Рівному на території заводу ПАТ “РівнеАзот” сталася розгерметизація ємкості з азотною кислотою (аварійна зупинка агрегату в цеху азотної кислоти)”, – йдеться у повідомленні.

Відео та фото з місця подій публікують у соцмережах, зокрема у Facebook-спільноті “Твоє Рівне”. У коментарях жителі пишуть, що стався викид азотної кислоти, й рекомендують зачиняти вікна.

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О 17:26 витік азотної кислоти припинено. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 од. техніки.

У пресслужбі “РівнеАзот” повідомили, що на підприємстві сталась розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Наслідки НС вже ліквідували, жертв і постраждалих немає. На підприємстві заявили, що показники якості повітря – в межах допустимих норм.