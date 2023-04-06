У Рівненській області чоловік вбив свої вагітну дружину під час сварки. Його звинуватили в умисному вбивстві. Наразі йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Рівненській області.

Зазначається, що близько першої години ночі 6 квітня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 54-річної жительки села Дроздинь колишнього Рокитнівського району, що від завданих зятем ножових поранень померла її 20-річна донька.

Поліціянти встановили, що того дня між подружжям, яке проживало у селі Старе Село, сталася сварка.

20-річна вагітна дружина поїхала до батьків у село Дроздинь. Зазначається, що вслід за нею приїхав її 27-річний чоловік.

“Після чергового з’ясування стосунків він зайшов за нею у спальню з узятим на кухні ножем і наніс, попередньо, три удари в шию дружині. Від отриманих травм жінка померла до приїзду медиків”, – йдеться в повідомленні.

Зловмисник у стані алкогольного сп’яніння втік із місця події. Проте його на околиці села розшукали працівники карного розшуку та доставили до відділення поліції.

Слідчі поліції за фактом умисного вбивства жінки, яка була вагітна, розпочали досудове розслідування за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Йому загрожує від 10 до 15 років за ґратами або довічне ув’язнення.