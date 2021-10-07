На Рівненщині суд визнав винним 22-річного вчителя танців у розбещенні своєї 10-річної учениці та присудив йому три роки умовного терміну.

Про це йдеться у суддівському вироку, опублікованому на сайті Єдиного держреєстру судових рішень.

Зазначається, що чоловік надсилав 10-річній дівчинці непристойні фото та відео і вимагав у неї її фото без одягу. За це його засудили на три роки умовного терміну та відсторонили від викладання протягом цього терміну. Він повинен сплатити 100 тис. грн моральної шкоди.

Як діяв вчитель?

Зазначається, що з кінця січня до середини лютого 2021 року 22-річний вчитель розбещував свою ученицю.

Зокрема, чоловік надсилав 10-річній дівчинці фото своїх геніталій, вів переписку сексуального характеру та спонукав дитину також надсилати еротичні фото та відео.

Згодом переписку побачила мама дівчинки і почала розпитувати доньку. Дівчинка пояснила, що через страх, що вчитель її перестріне та нашкодить, нікому про це не розповідала.

Також дівчинка розповіла дитячому психологу, що любить танці, однак не може ходити на заняття, оскільки вчитель торкався її тіла і змушував надсилати інтимні фото.

Реакція вчителя

Чоловік визнав свою провину і погодився сплатити компенсацію.

Він також повідомив, що спілкувався зі старшою сестрою своєї учениці. Вони познайомилися в соціальній мережі Instagram. Їй вчитель теж надсилав фото статевого органу та відео з мастурбацією.

Обвинувачений попросив вибачення в залі суду в матері дівчинки.

Рішення суду

Суд визнав вчителя танців винним у розбещенні неповнолітньої дитини, яка не досягла 14-річного віку. Йому призначили три роки умовного покарання та відсторонили від викладання протягом цього терміну. Він також повинен сплатити 100 тисяч гривень моральної шкоди матері дівчинки.