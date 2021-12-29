Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль у Facebook.
За словами чиновника, знахідку було зроблено на Рівненщині на родовищі Володимирець-Східний.
Коваль зауважив, що такі екземпляри дуже рідкісні. На цей час найбільший бурштин у світі важить понад дев’яти кілограмів і зберігається в музеї природознавства в Берліні.
В Україні до цієї знахідки найбільшим бурштином вважалися зразки масою 1930 і 1040 грамів.
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