На Рівненщині знайшли найбільший в Україні камінь бурштину. Він важить понад 5 кілограмів і входить до десятки найбільших бурштинових каменів світу.

Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль у Facebook.

За словами чиновника, знахідку було зроблено на Рівненщині на родовищі Володимирець-Східний.

Коваль зауважив, що такі екземпляри дуже рідкісні. На цей час найбільший бурштин у світі важить понад дев’яти кілограмів і зберігається в музеї природознавства в Берліні.

В Україні до цієї знахідки найбільшим бурштином вважалися зразки масою 1930 і 1040 грамів.