Прикордонники спільно з поліцією 1 серпня на радіаційно забрудненій території виявили двох чоловіків, які збирали ягоди чорниці.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Так, двоє жителів села Березове, що Рівненщині, незаконно проникли на територію зони відчуження для збору “дарів природи”, щоб потім їх продати.

“Радіаційний фон території, в межах якої було виявлено ягідників, більш ніж в чотири рази перевищував допустиму норму. Індивідуальні дозиметри охоронців кордону доходили до позначки 1,21 µSv/h при нормі 0,30 µSv/h”, — йдеться у повідомленні.

На них склали протоколи за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Фото: ДПСУ

Також прикордонники направили повідомлення до правоохоронців про виявлення ознак кримінального порушення за ст. 267-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки) Кримінального кодексу. Максимальна санкція покарання — позбавлення волі на 3 роки.

Зібрану чорницю загальною вагою майже 40 кг прикордонники вилучили.