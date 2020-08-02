Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Так, двоє жителів села Березове, що Рівненщині, незаконно проникли на територію зони відчуження для збору “дарів природи”, щоб потім їх продати.

“Радіаційний фон території, в межах якої було виявлено ягідників, більш ніж в чотири рази перевищував допустиму норму. Індивідуальні дозиметри охоронців кордону доходили до позначки 1,21 µSv/h при нормі 0,30 µSv/h”, — йдеться у повідомленні.

На них склали протоколи за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Фото: ДПСУ

Також прикордонники направили повідомлення до правоохоронців про виявлення ознак кримінального порушення за ст. 267-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки) Кримінального кодексу. Максимальна санкція покарання — позбавлення волі на 3 роки.

Зібрану чорницю загальною вагою майже 40 кг прикордонники вилучили.