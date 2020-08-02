Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Так, двоє жителів села Березове, що Рівненщині, незаконно проникли на територію зони відчуження для збору “дарів природи”, щоб потім їх продати.
“Радіаційний фон території, в межах якої було виявлено ягідників, більш ніж в чотири рази перевищував допустиму норму. Індивідуальні дозиметри охоронців кордону доходили до позначки 1,21 µSv/h при нормі 0,30 µSv/h”, — йдеться у повідомленні.
На них склали протоколи за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу про адміністративні правопорушення.
Фото: ДПСУ
Також прикордонники направили повідомлення до правоохоронців про виявлення ознак кримінального порушення за ст. 267-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки) Кримінального кодексу. Максимальна санкція покарання — позбавлення волі на 3 роки.
Зібрану чорницю загальною вагою майже 40 кг прикордонники вилучили.
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- В результаті лісових пожеж в Чорнобильській зоні відчуження постраждало близько 5% території біосферного заповідника.