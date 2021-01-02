На Рівненщині на ходу загорівся електропоїзд, в якому в той момент знаходилися понад 250 людей – пасажири і провідники.

Про це поінформували в прес-центрі ДСНС України в Рівненській області.

Займання сталося в пасажирському потязі сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів.

“2 січня о 10:40 на спецлінію “101” надійшло повідомлення про те, що під час руху загорівся електропоїзд сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів на залізничній станції міста Радивилів”, – сказано в повідомленні.

Після прибуття на місце інциденту рятувальники виявили, що займання сталося всередині кузова локомотива. Пожежні оперативно за допомогою вогнегасників ліквідували загорання.

Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких на момент інциденту перебували 228 пасажирів і 26 провідників.

Всіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з співробітниками залізниці.

Жертв і постраждалих серед пасажирів і персоналу електропоїзда немає.

Наразі всі обставини інциденту встановлюються.