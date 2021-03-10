У Рівненській області в місті Костопіль поліція викрила власницю туристичної фірми, яка продавала довідки про відсутність коронавірусу COVID-19 для виїзду за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Як повідомляється, 31-річна жінка почала торгівлю фальшивими довідками ще в жовтні минулого року. Необхідні бланки вона знайшла в мережі, а для їх заповнення використовувала спеціальне програмне забезпечення. Підроблену довідку у неї можна було придбати за 400-500 гривень.

Напередодні правоохоронці провели обшук в офісі турфірми. Слідчі вилучили банківські карти, оргтехніку, засоби зв’язку, блокноти з чорновими записами та 30 бланків для підробки довідок.

Фото: Нацполіція

Крім того, було відкрите кримінальне провадження за статтею про підробку документів (ч.3 ст.358 КК України). Вирішується питання про повідомлення жінці про підозру.