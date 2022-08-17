Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому” у Telegram.

Блок будуватиметься за новітньою американською технологією АР1000 компанії Westinghouse. Вже виконано низку передпроєктних робіт, зокрема проведений аналіз наявного та перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявних інфраструктури РАЕС та міжсистемних зв’язків західного регіону енергосистеми України. Проведені також передпроєктні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока.

Раніше “Енергоатом” та Westinghouse Electric Company підписали угоду про будівництво в Україні дев’яти нових енергоблоків за технологією АР1000. “Енергоатом” вже розпочав реалізацію проєкту з будівництва 5-го та 6-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС, який заплановано завершити до 2029 року.

Наступним енергоблоком, який збудує Компанія, буде блок №5 Рівненської АЕС. Його введення в експлуатацію має відбутися у 2032-му.