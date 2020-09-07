Про це повідомляє пресслужба електростанції.
“Під динамічним наглядом сімейних лікарів перебувають 29 працівників Рівненської АЕС, 87 працівників одужали, один випадок – летальний”, – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за вихідні до сімейних лікарів вперше з захворюванням на ГРВІ звернулися 14 працівників електростанції. Серед персоналу електростанції на роботу вдома переведено 92 працівники.
- Раніше повідомлялося, що у Львівській міській раді стався спалах коронавірусу. Інфікування виявили у місцевих депутатів та посадовців міськради.