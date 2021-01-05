"Укрзалізниця" 6 січня відправить 19 потягів далекого сполучення та швидкісні поїзди у напрямку Карпат, які прибудуть 7 січня.

Про це компанія повідомляє у Telegram-каналі.

Так, компанія пропонує скористатись поїздами у напрямку Карпат відправленням 6 січня та прибуттям 7 січня:

№ 4/3 Запоріжжя – Ужгород;

№ 7/8 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці;

№ 13/14 Київ – Солотвино;

№ 15/16 Харків – Рахів;

№ 21/22 Харків – Трускавець;

№ 26/25 Одеса – Ужгород;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 43/44 Київ – Івано-Франківськ;

№ 46/45 Лисичанськ – Ужгород;

№ 49/50 Київ – Трускавець;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 108/107 Одеса – Ужгород;

№ 134/133 Миколаїв – Рахів;

№ 136/135 Одеса – Чернівці;

№ 143/144 Київ – Ворохта;

№ 357/358 Київ – Рахів;

№ 601/602 Львів – Солотвино;

№ 745/746 Київ – Славське.

З розкладом можна ознайомитися на сайті “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, що під час локдауну, який триватиме з 8 по 24 січня 2021 року, рух потягів “Укрзалізниці” не обмежуватимуть. Потяги під час локдауну курсуватимуть у звичному режимі. Працівники “Укрзалізниці” мають забезпечити усі протиепідеміологічні заходи. Зокрема, пасажири мають дотримуватися маскового режиму та регулярно користуватися антисептиками.