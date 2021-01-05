Про це компанія повідомляє у Telegram-каналі.

Так, компанія пропонує скористатись поїздами у напрямку Карпат відправленням 6 січня та прибуттям 7 січня:

  • № 4/3 Запоріжжя – Ужгород;
  • № 7/8 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці;
  • № 13/14 Київ – Солотвино;
  • № 15/16 Харків – Рахів;
  • № 21/22 Харків – Трускавець;
  • № 26/25 Одеса – Ужгород;
  • № 29/30 Київ – Ужгород;
  • № 41/42 Дніпро – Трускавець;
  • № 43/44 Київ – Івано-Франківськ;
  • № 46/45 Лисичанськ – Ужгород;
  • № 49/50 Київ – Трускавець;
  • № 81/82 Київ – Ужгород;
  • № 108/107 Одеса – Ужгород;
  • № 134/133 Миколаїв – Рахів;
  • № 136/135 Одеса – Чернівці;
  • № 143/144 Київ – Ворохта;
  • № 357/358 Київ – Рахів;
  • № 601/602 Львів – Солотвино;
  • № 745/746 Київ – Славське.

З розкладом можна ознайомитися на сайті “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, що під час локдауну, який триватиме з 8 по 24 січня 2021 року, рух потягів “Укрзалізниці” не  обмежуватимуть. Потяги під час локдауну курсуватимуть у звичному режимі. Працівники “Укрзалізниці” мають забезпечити усі протиепідеміологічні заходи. Зокрема, пасажири мають  дотримуватися маскового режиму та регулярно користуватися антисептиками.

  • “Укрзалізниця” уклала перший договір в рамках впровадження пілотного проєкту про допуск приватних локомотивів до роботи на окремих маршрутах на залізничних шляхах загального користування.