Про це компанія повідомляє у Telegram-каналі.
Так, компанія пропонує скористатись поїздами у напрямку Карпат відправленням 6 січня та прибуттям 7 січня:
- № 4/3 Запоріжжя – Ужгород;
- № 7/8 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці;
- № 13/14 Київ – Солотвино;
- № 15/16 Харків – Рахів;
- № 21/22 Харків – Трускавець;
- № 26/25 Одеса – Ужгород;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 41/42 Дніпро – Трускавець;
- № 43/44 Київ – Івано-Франківськ;
- № 46/45 Лисичанськ – Ужгород;
- № 49/50 Київ – Трускавець;
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 108/107 Одеса – Ужгород;
- № 134/133 Миколаїв – Рахів;
- № 136/135 Одеса – Чернівці;
- № 143/144 Київ – Ворохта;
- № 357/358 Київ – Рахів;
- № 601/602 Львів – Солотвино;
- № 745/746 Київ – Славське.
З розкладом можна ознайомитися на сайті “Укрзалізниці”.
Нагадаємо, що під час локдауну, який триватиме з 8 по 24 січня 2021 року, рух потягів “Укрзалізниці” не обмежуватимуть. Потяги під час локдауну курсуватимуть у звичному режимі. Працівники “Укрзалізниці” мають забезпечити усі протиепідеміологічні заходи. Зокрема, пасажири мають дотримуватися маскового режиму та регулярно користуватися антисептиками.
- “Укрзалізниця” уклала перший договір в рамках впровадження пілотного проєкту про допуск приватних локомотивів до роботи на окремих маршрутах на залізничних шляхах загального користування.