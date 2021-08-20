Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запроваджує персональні санкції проти суддів, російських військових і розвідників через переслідування українських громадян у тимчасово окупованому Криму.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

До санкційного списку через переслідування населення в окупованому Криму потрапили:

• кримські судді;

• російські генерали та розвідники;

• ЗМІ, зареєстровані на території півострова і в ОРДЛО.

“Питання про застосування персональних спеціальних економічних обмежувальних санкцій… У цьому рішенні є представники, які знаходяться на окупованій території Криму. Це ті судді, які незаконно судять громадян України. Це генералітет і служба розвідки Російської Федерації. Це засоби масової інформації, які зареєстровані в Криму та на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Перелік доволі великий, і після виходу указу ви зможете з ним ознайомитися”, – зазначив Данілов.

(На відео – з 10:20)

Напередодні в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України поінформували, що Кабінет Міністрів пропонує запровадити санкції проти 70 фізичних осіб, причетних до протиправного переслідування цивільного населення в окупованому Криму.

Так, Кабмін у середу, 18 серпня, на своєму засіданні схвалив 2 пакети санкцій щодо суддів РФ та інших посадових осіб:

1. Першим розпорядженням було запропоновано РНБО застосувати санкції до 18 фізичних осіб. Це судді РФ та інші службовці російської окупаційної “адміністрації”, котрі відповідальні за переслідування громади ПЦУ (Православної Церкви України) в Криму.

Йдеться, зокрема: про незаконне відчуження приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у місті Сімферополі, інших культових споруд; пошкодження церковного майна; переслідування громади.

2. Другим розпорядженням було запропоновано застосувати санкції до 52 фізичних осіб. Йдеться про керівників структурних підрозділів окупаційних “адміністрацій”, суддів, силовиків та інших громадян РФ, “безпосередньо причетних до організації функціонування окупаційної системи судочинства і протиправного переслідування цивільного населення на тимчасово окупованій території Кримського півострова”.

“Запровадження санкцій до відповідних осіб, у разі виявлення в них майна на території нашої держави, заблокує можливість користування ним, унеможливить виведення капіталів за межі території України, зупинить проведення фінансових операцій, заборонить участь у приватизації, оренді державного майна відповідними резидентами РФ та особами, які прямо чи опосередковано ними контролюються або діють в їх інтересах”, – пояснювали в міністерстві.

Санкції пропонувалося застосувати строком на 5 років.