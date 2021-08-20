Про це поінформував сьогодні на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.
До санкційного списку через переслідування населення в окупованому Криму потрапили:
• кримські судді;
• російські генерали та розвідники;
• ЗМІ, зареєстровані на території півострова і в ОРДЛО.
“Питання про застосування персональних спеціальних економічних обмежувальних санкцій… У цьому рішенні є представники, які знаходяться на окупованій території Криму. Це ті судді, які незаконно судять громадян України. Це генералітет і служба розвідки Російської Федерації. Це засоби масової інформації, які зареєстровані в Криму та на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Перелік доволі великий, і після виходу указу ви зможете з ним ознайомитися”, – зазначив Данілов.
(На відео – з 10:20)
Напередодні в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України поінформували, що Кабінет Міністрів пропонує запровадити санкції проти 70 фізичних осіб, причетних до протиправного переслідування цивільного населення в окупованому Криму.
Так, Кабмін у середу, 18 серпня, на своєму засіданні схвалив 2 пакети санкцій щодо суддів РФ та інших посадових осіб:
1. Першим розпорядженням було запропоновано РНБО застосувати санкції до 18 фізичних осіб. Це судді РФ та інші службовці російської окупаційної “адміністрації”, котрі відповідальні за переслідування громади ПЦУ (Православної Церкви України) в Криму.
Йдеться, зокрема: про незаконне відчуження приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у місті Сімферополі, інших культових споруд; пошкодження церковного майна; переслідування громади.
2. Другим розпорядженням було запропоновано застосувати санкції до 52 фізичних осіб. Йдеться про керівників структурних підрозділів окупаційних “адміністрацій”, суддів, силовиків та інших громадян РФ, “безпосередньо причетних до організації функціонування окупаційної системи судочинства і протиправного переслідування цивільного населення на тимчасово окупованій території Кримського півострова”.
“Запровадження санкцій до відповідних осіб, у разі виявлення в них майна на території нашої держави, заблокує можливість користування ним, унеможливить виведення капіталів за межі території України, зупинить проведення фінансових операцій, заборонить участь у приватизації, оренді державного майна відповідними резидентами РФ та особами, які прямо чи опосередковано ними контролюються або діють в їх інтересах”, – пояснювали в міністерстві.
Санкції пропонувалося застосувати строком на 5 років.
- У червні в одному з інтерв’ю Володимир Зеленський заявляв, що прагне здійснити зміни в країні та використовує для цього всі свої можливості, зокрема рішення Ради національної безпеки і оборони. Глава держави назвав РНБО “одним із видів своєї зброї”.
- Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 18 червня 2021 року “Про введення санкцій”. У списку опинилося двоє росіян, які заснували банк в окупованому Криму. Крім того, Зеленський продовжив санкції проти російських телеканалів, заводів та авіакомпаній, а також проти ЗМІ, підприємств і батальйонів бойовиків “Л/ДНР”.
- У липні Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти так званих представництв незаконних збройних формувань РФ.