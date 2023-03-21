На міжнародній конференції в Лондоні було зібрано 4,9 мільйона доларів для підтримки Міжнародного кримінального суду в його розслідуванні ймовірних воєнних злочинів в Україні та його роботі з притягнення Путіна до відповідальності за депортацію українських дітей.

Про це сповіщає Associated Press.

Зазначено, що міністри юстиції з понад 40 країн зустрілися в Лондоні на конференції, присвяченій розгляду воєнних злочинів, через кілька днів після того, як МКС видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його в особистій відповідальності за викрадення дітей з України.

“Ми поділяємо переконання, що президент Путін та російське керівництво повинні нести відповідальність за скоєні злочини проти людства”, — сказав міністр юстиції Великої Британії та віцепрем’єр-міністр Домінік Рааб, відкриваючи зустріч.

Як повідомляється, Карім Хан, прокурор МКС, заявив, що ордер на арешт Путіна був “не моментом тріумфу, а похмурою подією, яка нагадала світові, що спільні міжнародні дії є ключовими для здійснення правосуддя щодо злочинів в Україні”.

Наголошено, що результатом конференції стало отримання додаткового міжнародного фінансування для МКС.

Також додається, що генеральний прокурор України Андрій Костін назвав викрадення та транспортування українських дітей до Росії частиною “чіткого плану РФ щодо знищення України та української ідентичності”.

Незважаючи на те, що конференція була зосереджена на підтримці роботи МКС, Костін і президент Зеленський також звернулися за міжнародною підтримкою для створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Як зауважили у виданні, в попередньо записаному відеозверненні, яке транслювалося наприкінці конференції, Зеленський сказав учасникам, що створення спецтрибуналу “суттєво зміцнить міжнародне правосуддя”.