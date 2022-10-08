У Василівці Запорізької області на блокпосту росіяни на виїзд з окупованої території очікують близько 6 тисяч автівок. Людям доводиться жити в машинах понад 10 днів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в етері телемарафону.

За його словами, станом на ранок 8 жовтня у Василівці було 6 тисяч автівок. Федоров зауважив, що вороги знущаються з українців, тому що сьогодні вони пропустили близько 100 автівок до останнього блокпосту: “Люди плакали від щастя, що вони скоро можуть опинитися в Запоріжжі, але прямо на так званій “тарілці” їх розвернули й сказали, що субота-неділя вихідні, і продовжують знущатися з наших людей”, — зазначив мер.

Також Федоров додав, що люди більш ніж 10 днів живуть у машинах і не можуть виїхати до Запоріжжя.

Раніше мер Мелітополя розповів, що вже упродовж трьох тижнів російські військові майже не пропускають українські вантажі з медикаментами, попри те, що зі сторони РФ на тимчасово окуповані території ліки не завозяться.