У розвідці Великої Британії зауважили, що на російському державному телебаченні пролунав заклик до обрання нового президента РФ і нормалізації відносин з Європою. Фахівці пояснили, що могло призвести до того, що на російському ТБ почали обговорювати "заборонені" теми.

Джерело: Twitter міноборони Сполученого Королівства.

27 травня 2023 року російський опозиційний політик Борис Надєждін виступив на російському каналі “НТВ” і закликав обрати нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.

Надєждін активно критикує війну проти України з моменту вторгнення, але це, швидше за все, перший заклик до заміни Путіна на російському державному телебаченні з моменту її початку.

За останні 15 місяців Росія запровадила обмеження свободи слова, яких не було з радянських часів.

Однак існує реалістична ймовірність того, що нещодавня жорстока риторика націоналістичних діячів, таких як власник групи Вагнера Євген Пригожин, надихає опозиціонерів кинути виклик забороненим темам.