Джерело: Twitter міноборони Сполученого Королівства.
27 травня 2023 року російський опозиційний політик Борис Надєждін виступив на російському каналі “НТВ” і закликав обрати нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.
Надєждін активно критикує війну проти України з моменту вторгнення, але це, швидше за все, перший заклик до заміни Путіна на російському державному телебаченні з моменту її початку.
За останні 15 місяців Росія запровадила обмеження свободи слова, яких не було з радянських часів.
Однак існує реалістична ймовірність того, що нещодавня жорстока риторика націоналістичних діячів, таких як власник групи Вагнера Євген Пригожин, надихає опозиціонерів кинути виклик забороненим темам.
- Засновник ПВК “Вагнер”, соратник президента РФ Володимира Путіна Євген Пригожин звернувся до російської влади з проханням провести розслідування щодо посадовців міністерства оборони країни.