Про це повідомило російське видання “Комерсант”.
У середньому з початку вторгнення в Росії безпілотники подорожчали на 30%. Проте у нафтогазовій галузі чи для пошуково-рятувальних робіт ціни зросли втричі. Нестача дронів стрімко набирала обертів через відмову іноземних компаній працювати з РФ.
За словами директора Центру аналізу стратегій і технологій Руслана Пухова, громадянські ініціативи з купівлі та постачання для так званих “ДНР” і “ЛНР” могли вплинути на дефіцит дронів. Крім того, китайська компанія DJI раніше ухвалила рішення не постачати продукцію на російський ринок.
“Те, що раніше коштувало близько 1 млн рублів, зараз продається більш ніж за 3 мільйони рублів”, – заявив Микола Ряшин, гендиректор компанії Hive, яка випускає дронопорти.
- Нагадаємо, російські виробники харчових продуктів зіткнулися з дефіцитом картону для пакування. Нестачу спричинено накладеними на РФ санкціями з боку Євросоюзу.
- Російська фармацевтична індустрія зіткнулася з нестачею обладнання через санкції західних компаній. Останні відмовляються постачати прилади та деталі для комплектування виробництва, зокрема хроматографічні колонки.
- Санкції проти РФ спричинилися до того, що на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції. Через зупинку експорту та низький попит усередині країни частина підприємств перебуває на межі закриття.