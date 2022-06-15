Про це повідомило російське видання “Комерсант”.

У середньому з початку вторгнення в Росії безпілотники подорожчали на 30%. Проте у нафтогазовій галузі чи для пошуково-рятувальних робіт ціни зросли втричі. Нестача дронів стрімко набирала обертів через відмову іноземних компаній працювати з РФ.

За словами директора Центру аналізу стратегій і технологій Руслана Пухова, громадянські ініціативи з купівлі та постачання для так званих “ДНР” і “ЛНР” могли вплинути на дефіцит дронів. Крім того, китайська компанія DJI раніше ухвалила рішення не постачати продукцію на російський ринок.