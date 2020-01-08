У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про порятунок двох туристів, які заблукали в Карпатах на Різдво.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

“Різдвяним хепі-ендом закінчилася історія двох туристів із Львівщини, які заблукали 7 січня в Карпатах. А могло бути й гірше, якби не гірські рятувальники”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що 7 січня о 16:30 до Служби порятунку Закарпаття зателефонували туристи та повідомили, що заблукали в районі гори Гемба Міжгірського району.

“О 18:30 рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення с. Нижні Ворота Воловецького району знайшли туристів і доставили до місця тимчасового проживання в с. Пилипець Міжгірського району. Медичної допомоги вони не потребували”, – йдеться в повідомленні.