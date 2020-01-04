Про це повідомили в прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

“З 4 до 8 січня 2020 органи управління та формування Служби будуть переведені на посилений режим несення служби”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в цей час рятувальники здійснюватимуть посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки і організують взаємодію з органами влади та поліцією на місцях.

Так на цілодобовому чергуванні буде перебувати близько 7 тисяч рятувальників та 2 тисячі одиниць техніки, а в разі ускладнення ситуації — до 13 та 3,7 тисячі відповідно.