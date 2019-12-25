Про це повідомили в прес-службі штабу Операції об’єднаних сил.
“Напередодні новорічних та різдвяних свят район проведення операції Об’єднаних сил відвідали священнослужителі з Вінницької області. Пастирі привезли гуманітарну допомогу для воїнів та проводили релігійні обряди з військовослужбовцями на передовій”, — йдеться в повідомленні.
Район ООС відвідали священослужителі з Вінниччини
Напередодні новорічних та різдвяних свят до району проведення операції Об’єднаних сил завітали священослужителі з Вінниччини. Душпастирі привезли гуманітарну допомогу для воїнів та проводили регілійні обряди з військовослужбовцями на передовій. Відео
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 24. Dezember 2019
Зокрема, Митрополит Вінницький і Барський Симеон відвідав військовослужбовців в 59-му військовому мобільному госпіталі. Біля пам’ятника загиблим медикам, який встановлений на території госпіталю, Митрополит Симеон прочитав молитву за полеглих воїнів, а також спільно з військовослужбовцями здійснив спільний молебень за Україну та українських воїнів.
Крім цього, Владика привітав військовослужбовців з наступаючими Різдвяними та Новорічними святами. По завершенню заходу волонтери передали військовим святкові подарунки та різдвяні смаколики і благословенні іконки.
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