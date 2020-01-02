На Різдво в Україні очікується до 13 градусів морозу.

Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ” з посиланням на дані “Укргідрометцентру”.

3 січня в Україні буде хмарно, денна температура коливатиметься в районі від 0 до -8 градусів.

“3 січня в Україні хмарно. Без опадів. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер західний і південно-західний, 5-10 м с. Температура вночі 1-6 градусів, в Карпатах 7-12 градусів морозу. Вдень в Україні 0-5 градусів тепла, на півдні та заході місцями до 8 градусів тепла”, – йдеться в повідомленні.

При цьому в Києві 3 січня очікується хмарна погода, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі температура коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу, а вдень від 2 до 4 градусів тепла.

6-7 січня в Україні не очікується опадів. Тільки в Криму, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях пройде мокрий сніг.

“Температура вночі та вдень 1-6 градусів морозу, вночі 7 січня 3-9 градусів морозу (в Карпатах вночі 8-13, вдень 4-9 градусів морозу), на півдні та сході країни вночі та вдень від 3 градусів морозу до трьох тепла, вночі 7 січня 0-6 градусів морозу. У Києві та Київській області 6-7 січня без опадів. Температура вночі та вдень – 1-6 градусів морозу, вночі 7 січня – до 9 градусів морозу”, – йдеться в повідомленні.