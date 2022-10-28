На розгляд Ради національної безпеки та оборони України буде подано черговий пакет санкцій проти фізичних осіб Російської Федерації з числа керівників, причетних до розв’язання війни, котрі підтримують чи сприяють агресії, створюють загрозу для безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

27 жовтня на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики розглянуто відповідні пропозиції щодо санкцій та рекомендовано до подання на розгляд РНБОУ.

“Нещодавно президент України ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти більш ніж 3800 осіб. Не виключаю, що дехто в Росії зітхнув з полегшенням, не побачивши себе в санкційному переліку. Дарма. Бо зупинятися ми не налаштовані, аж поки кожну особу, причетну до агресії чи до інших злочинів проти нашої держави та проти українських громадян, не буде визначено та покарано”, – зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У відомстві зазначили, що до нового санкційного списку додали більш як 1000 осіб, серед яких — представники влади держави-агресора, військове керівництво РФ, керівники російських банків.

Санкції стануть чинними після розгляду та винесення рішення Радою національної безпеки і оборони України й введення відповідного рішення в дію указом президента України.

Як повідомлялося раніше, Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики розглянула та рекомендувала до подання на розгляд уряду запровадження санкцій проти новоствореного АТ “Експлуатуюча організація Запорізької АЕС” (Росія), а також проти російської державної корпорації “Росатом” та пов’язаних афілійованих з нею фізичних і юридичних осіб.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський затвердив персональні економічні та інші санкції Ради національної безпеки і оборони України проти тих артистів, які підтримали російське вторгнення, або ж зайняли мовчазну позицію. Так, санкції застосували до українських артистів Ані Лорак, Таїсії Повалій, Регіни Тодоренко, Анни Сєдокової, Сніжани Єгорової та Оксани Марченко.

Окрім того, Зеленський ввів в дію рішення РНБО про накладення персональних обмежень також на російських артистів. Серед них, зокрема: Олександр Сєров, Вадим Козаченко, Лев Лещенко, Вікторія Циганова, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі, Тімур Юнусов та інші.

Введені обмеження, котрі діятимуть протягом 5-10 років, передбачають блокування активів, припинення торгових операцій та заборону на виведення капіталу з України, анулювання ліцензій та дозволів, заборону на участь у приватизації та оренді, а також заборону на придбання земельних ділянок. Також санкціями передбачається припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів.

Щобільше, підсанкційних осіб позбавлять державних нагород України та інших відзнак.