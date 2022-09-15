На розгортання мережі моніторингу стану повітря КМДА лише у вересні виділила 23 млн грн

Відповідну інформацію зазначено на сайті Prozorro.
У серпні 2022 року СКП “Київтелесервіс” оголосило тендер на наступний етап впровадження бездротової мережі LoRaWan з очікуваною вартістю понад 23 мільйони гривень.
Сумарно на впровадження цієї мережі витрачено понад 93 млн гривень із бюджету міста.
Переможець тендера – ТОВ “СОФТНЕТ ГРУП”. Компанія бере активну участь у закупівлях, із 65 стала переможцем 34-х.
Це ж “СОФТНЕТ ГРУП” у квітні 2020 року виграло аналогічний тендер на 34 296 238 гривень, і вони ж у серпні 2021 – на суму 59 900 000 гривень.
- На початку вересня у Києві через пожежі в області погіршився загальний індекс якості повітря. Зокрема серед найзабрудненіших районів столиці — Подільський, Дарницький, Дніпровський та Шевченківський.
- У Києві планують придбати пересувні мобільні котельні, які стануть резервним джерелом теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону взимку.