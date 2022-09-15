На розгортання мережі моніторингу стану повітря КМДА лише у вересні виділила 23 млн грн

Київська міська державна адміністрація виділила лише у вересні 23 мільйони гривень на бездротову мережу LoRaWAN для передачі даних, головним призначенням якої є запровадження у Києві сучасної мережі збирання даних щодо стану повітря задля оперативного інформування мешканців столиці за допомогою додатка "Київ Цифровий".

Відповідну інформацію зазначено на сайті Prozorro.

У серпні 2022 року СКП “Київтелесервіс” оголосило тендер на наступний етап впровадження бездротової мережі LoRaWan з очікуваною вартістю понад 23 мільйони гривень.

Сумарно на впровадження цієї мережі витрачено понад 93 млн гривень із бюджету міста.

Переможець тендера – ТОВ “СОФТНЕТ ГРУП”. Компанія бере активну участь у закупівлях, із 65 стала переможцем 34-х.

Це ж “СОФТНЕТ ГРУП” у квітні 2020 року виграло аналогічний тендер на 34 296 238 гривень, і вони ж у серпні 2021 – на суму 59 900 000 гривень.