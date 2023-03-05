Міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з членкинею парламенту Канади зазначила, що Україні потрібен аналог “Рамштайну” для розмінування території, зважаючи на масштаби забруднення.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, сторони обговорили питання страхування воєнних ризиків для іноземних компаній, які готові взяти участь у швидкому відновленні України, зокрема, для канадського бізнесу. Свириденко зазначила, що цей напрямок Україна вже опрацьовує з США та Євросоюзом, а також наголосила на важливості запровадження механізмів страхування інвестицій в контексті необхідності відновлення та пожвавлення національної економіки, яка за минулий рік впала на 30,4%.

Водночас Юлія Свириденко акцентувала, що, враховуючи в України ресурси розмінування забруднених територій триватиме 70 років. Тому, зауважила, що для розв’язання цієї проблеми необхідна підтримка міжнародних партнерів — фінансова, технологічна, організаційна.

З метою синхронізації та координації зусиль з розмінування територій українська сторона запропонувала створити аналог оборонного “Рамштайну”.

Окрім цього, під час зустрічі обговорювались питання повернення українців, що змушені були виїхати за кордон через війну, та підтримку, яку готовий надати їм український уряд, програми для відбудови зруйнованого під час війни житла та інфраструктури, продовольчої безпеки та ролі України.

Раніше стало відомо, що Канада виділить 7,5 мільйона канадських доларів на розмінування території України та навчання українських фахівців.

Окрім цього, протягом 5 місяців 98 польських поліціянтів брали участь у секретній місії в Україні, займаючись розмінуванням деокупованих територій Київщини. Їм вдалося прибрати 2 000 небезпечних предметів.