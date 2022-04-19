На сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано петицію з закликом повернути в етер цифрового мовлення три опозиційні телеканали - "5 канал", "Еспресо" та "Прямий".

Про це йдеться на сайті КМУ.

Авторкою петиції стала Гандзюк Ірина Богданівна. Зареєстровано петицію 18 квітня та станом на 10:00 19 квітня її підписало майже 1500 осіб з 25000 необхідних.

Ірина Гандзюк у своїй петиції нагадала, що з етеру цифрового мовлення “Прямий”, “5 канал” та “Еспресо” зникли ще 4 квітня. Державний концерн РРТ вимкнув мовлення телеканалів без попереджень, наголосила авторка додавши, що у період російсько-української війни , зокрема інформаційної, такі дії – незаконні.

“Свої дії керівництво концерну РРТ жодним чином не пояснює, а письмові звернення від телекомпаній ігнорує”, – зауважила авторка петиції.

На думку Ірина Гандзюк, відключення телеканалів – це фактичне обмеження свободи слова. Вона додала, що свобода слова завжди була однією з найбільших цінностей українського суспільства і підтвердженням демократичного та європейського вектора нашого розвитку.

“Ми переконані, що незаконне виключення з ефіру українських телеканалів під час війни є нічим іншим, як підривною диверсійною роботою, яка завдає шкоди національним інтересам України, уряду та Президенту України”, – написала Ірина Гандзюк.

Окрім того, наголосила авторка, концерн РРТ незаконно позбавив багатомільйонну аудиторію глядачів телекомпаній права на отримання інформації.

Тому Ірина Гандзюк просить Кабмін звернути увагу на дії керівництва державного концерну РРТ, які порушують конституційні права колективів телеканалів “Еспресо”, “5 каналу” та “Прямого”, права великої аудиторії глядачів цих телеканалів та несуть загрози принципам демократії та свободи слова, а також членству України в ЄС.

“Ми переконані, що тільки дотримуючись єдиної інформаційної політики, принципів свободи слова та верховенства права нам вдасться перемогти не лише інформаційну навалу ворога, а й наблизити спільну перемогу України над агресором”, – резюмувала авторка петиції.