Про це йдеться у відповідній петиції.
Автор запевнив, що це рішення є “необгрунтованим та шкідливим для жителів міста та економіки столиці”, а ухвалювали його люди, які “ніколи не користувалися громадським транспортом і їздять тільки на автомобілях”.
Також у текст зазначається, що рішення Ради оборони змусит киян витрачати більше на проїзд, адже громадський транспорт втрачає хоч якісь мінімальні переваги для людей. У такий спосіб, вони будуть вимушені пересідати на автомобілі, що призводить до більших транспортних витрат в 5-10 разів та спричинить знищення транспортної системи міста.
Станом на час публікації матеріалу пропозиція отримала 142 підписи, з 6 000 потрібних. Автор петиції: Олександр Гречко.
- Нагадаємо, що з 1 серпня наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги, аби пасажири залишили салон та пройшли до найближчого укриття.
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