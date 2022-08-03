На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію про скасування рішення Ради оборони Києва щодо зупинки роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги в місті.

Про це йдеться у відповідній петиції.

Автор запевнив, що це рішення є “необгрунтованим та шкідливим для жителів міста та економіки столиці”, а ухвалювали його люди, які “ніколи не користувалися громадським транспортом і їздять тільки на автомобілях”.

Також у текст зазначається, що рішення Ради оборони змусит киян витрачати більше на проїзд, адже громадський транспорт втрачає хоч якісь мінімальні переваги для людей. У такий спосіб, вони будуть вимушені пересідати на автомобілі, що призводить до більших транспортних витрат в 5-10 разів та спричинить знищення транспортної системи міста.

Станом на час публікації матеріалу пропозиція отримала 142 підписи, з 6 000 потрібних. Автор петиції: Олександр Гречко.