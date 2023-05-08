Відповідну петицію опублікувала Лілія Бондарець, дружина загиблого воїна.

Після російського нападу чоловіка мобілізували. Він служив у Донецькій прикордонній комендатурі швидкого реагування.

Як повідомляла Крупецька громада Рівненської області, Любомир Бондарець, 1990 року народження, загинув в результаті російської навали поблизу міста Соледар на Донеччині.

“Під час виконання чергового бойового завдання у м. Соледар, Любомир Васильович не розгубився та під масованим обстрілом із мінометів, гранатометів та інших видів зброї, до останнього подиху залишався на бойовій позиції, давши можливість побратимам зберегти свої життя, ціною власного”, – йдеться у петиції.

Воїн вважався зниклим безвісти з 9 січня 2023 року, коли перестав виходити на зв’язок із рідними.

Український захисник народився у селі Теслугів Дубенського району, де і проживав із родиною. У нього залишилися дружина, донька, батьки та брат. Чоловік займався підприємницькою діяльністю.

Станом на момент публікації новини петиція набрала 7 539 голосів підтримки із 25 тисяч необхідних. Нині триває збір підписів, до його кінця залишилося 39 днів.