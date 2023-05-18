На сайті президента України створили петицію про нагородження орденом "Золота Зірка" загиблого військового Дмитра Ясенка та присвоєння йому звання Героя України (посмертно).

Джерело: Сайт президента України.

Автором петиції виступив Юрій Єгоров. У тексті петиції він просить нагородити орденом “Золота Зірка” військовослужбовця Збройних сил України Дмитра Ясенка та надати йому звання Героя України.

Дмитро Ясенко на псевдо “Мангуст” був заступником командира десантно-штурмової роти, капітан, військовослужбовцем 3 батальйонно-тактичної групи 80 десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Відзначений орденом “Богдана Хмельницького” III ступеня. Відразу після випуску з Військової академії міста Одеси Дмитро потрапив в горнило Луганського aepoпopту. З літа 2014 року пройшов Станицю-Луганську, Кримське, Пiски, Торецьк, Широкіне. Скpiзь йому довіряли найнебезпечніші напрямки.

Дмитро народився у 1991 році в місті Луганськ. У 2009 році закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, а влітку 2014 року став випускником Військової академії (м. Одеса), де і отримав первинне офіцерське звання “Лейтенант”. Після закінчення Військової академії був направлений для подальшого проходження військової служби у 3 батальонно-тактичну групу 80 окремої аеромобільної бригади на посаду командира аеромобільно-десантного взводу, звідки одразу відправився зону проведення антитерористичної операції, а саме в Міжнародний аеропорт “Луганськ”, де на той час точилися жорсткі бої.

За час проходження служби зарекомендував себе, як відповідальний, виважений і тактично грамотний офіцер. Неодноразово заохочувався командуванням військової частини, і врешті-решт, у серпні 2015 року був призначений командиром 1 аеромобільно-десантної роти. Зі своїм підрозділом виконував бойові задачі на найгарячіших та найвідповідальніших напрямках.

У 2019 був звільнений у запас після поранення. З початку повномасштабного вторгнення, одним із перших прийшов до рідної частини, тим самим загітувавши повернутись до строю більшість побратимів не лише зі свого підрозділу. Прийнявши посаду заступника командира десантно-штурмової роти, вже тоді він казав: “Нам випала величезна честь боротися за Україну!”.

9 липня 2022 року капітан Дмитро Ясенко, внаслідок підриву на замаскованому невідомому вибуховому пристрої, під час розвідки маршруту отримав важку мінно-вибухову травму та під час евакуації помер від отриманих травм.

“Капітан Ясенко Дмитро Андрійович гідний отримати звання Героя України. Народ вже визнав його героєм, тепер держава має висловити подяку та визнання зі свого боку. Пане президенте, за проявлену особисту мужність та героїзм, стійкість та рішучість при виконанні службового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя під час відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, просимо вас нагородити державною нагородою – орденом “Золота Зірка” та присвоїти звання Героя України (посмертно) капітану Ясенку Дмитру Андрійовичу”, – йдеться у тексті петиції.

Станом на час публікації новини петиція набрала 7 977 голосів із 25 000 необхідних.