Джерело: сайт президента України

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Валерій вважав своїм обов’язком піти захищати державу від російського агресора. У березні 2023 року під час важких боїв Валерій разом із побратимами успішно утримували останню дорогу на м. Бахмут із великою перевагою противника.

“23 березня під час виконання останнього бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області Валерій ціною власного життя врятував життя своїх побратимів, прийнявши весь удар на себе. Тим самим з честю виконав свій обов’язок щодо захисту своєї держави та до останнього подиху залишився вірним присязі, своєму народу та Україні”, – йдеться в петиції.

ДОВІДКОВО. Народився Валерій 9 листопада 1997 р. Закінчив Тернопільську школу-ліцей номер 6, а згодом ТНЕУ (Тернопільський національний економічний університет), факультет “Управління персоналом та економіка праці“.

Активно займався спортом: закінчив спортивну школу та неодноразово ставав переможцем змагань з греко-римської боротьби , боїв без правил, ММА.

















На сайті президента з’явилася петиція щодо надання звання Героя України загиблому військовому Валерію Гинді // 9 фото

“Був дуже комунікабельною людиною. У нього залишилось багато друзів як в Україні, так і закордоном. Швидкість та автомобілі були його стихією. Особлива любов в нього була до тварин, зокрема до собак. Для безпритульних хвостиків завжди в машині лежав корм. Коли почалася війна, Валерій знаходився за кордоном, але захист Батьківщини став для нього найголовнішим обов‘язком”, – розповіли рідні загиблого.

Похований на Алеї Слави у місті Тернополі. Присвоєно звання “Почесний громадянин Тернополя“ (посмертно).