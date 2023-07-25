Проживав в смт. Ружин Житомирської області. Був дуже щирим та добрим! Завжди усміхненим, усім бажав лише добра.

Дуже пишався, що потрапив саме в 95ОДШБ.

Для нього було мрією отримати берет 95 бригади, але нажаль…

ДОВІДКОВО. Стрілець – номер обслуги десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмогово батальйону військової частини А 0281 солдат Євгеній Забавчук був призваний на військову службу 2-м відділом Бердичівського РТЦК та СП. Залишаючись вірним військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, загинув 25 жовтня біля н.п.Невське Кремінського району Луганської області.

Загинув у віці 28 років.

Був одним сином у сім’ї.

https://petition.president.gov.ua/petition/199702?fbclid=PAAaY4myGS1EDiif-FwgYHxU34ostroVh9zu1z7Ei41XfbbO6zTBe_5JdsFfg_aem_AframNCFpcBtRlBy3_OrKZhP9IRSoITfv5HHjSz-IsCacMgSrE_2isacqaDrgQewgJw